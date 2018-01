Orkan Friederike zbiera żniwo w Europie. Są już pierwsze ofiary śmiertelne, IMGW ostrzega Polaków

~ tak 2018-01-18 (17:10) 8 godzin i 50 minut temu

Póki co solidnie wywiał PO. Z największą przewagą w wyborach w Polsce wśród głosujących w historii Polski. Do tego to już 3 kolejne wybory gdy wywiewa PO. Więc rzeczywiście dl PO i KOD kataklizm. Kolejne wybory za 2 lata, wróć więc do tematu wtedy. No chyba że pytanie bierze się z tego że nie szanujesz demokracji, wyborów i ich wyników... To zostaje ci jeszcze pucz a la monachijski czy KOD lun interwencja zagraniczna jak w 1939 roku za Hitlera lub teraz za szefów KE i RE (przodkowie obu walczyli w hitlerowskim wojsku).

odpowiedz