Śnieżyce utrudniły funkcjonowanie lotnisk w Turcji

~ viii 2017-01-07 (11:38) 1 dzień 22 godziny i 13 minut temu

Na lotnisku w Ataturk Istambuł utrudnienia to mają już od miesiąca! Moja paczka z USA lecą tranzytem przez ten port utknęła i przez miesiąc nie wylatuje!!! I nie wiadomo czy wogóle doleci do Polski!To skandal! I oni chcą do UE?!

