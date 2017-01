Rok 2016 potrwa sekundę dłużej. O co chodzi?

general50 2016-12-31 (14:53) 3 dni 18 godzin i 56 minut temu

Gdyś tak jeszcze wiedział co to była Targowica (a nie taragowica)... Ale właściwie to się z Tobą zgadzam. Sekunda dłużej okupowania Sejmu przez Targowicę pod wodzą Kaczyńskiego, Kuchcińskiego, Terleckiego, Pawłowicz i całą resztę tej bandy.

