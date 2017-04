Prognoza pogody na 8 kwietnia

~ Sceptyczna 2017-04-07 (21:24) 1 godzinę i 54 minuty temu

Wieczor sepia horyzont przemalowal,zatopil pedzel w farbie zlotej i punkty na niebosklonie naznaczyl...Wieczor,co nastac...raczyl,by zmazac dnia wrazenia i spokoj duszy malmazja obojetnosci posmarowac...gwiazdy w zapedzie wykreowal ...i...plaszczem o rog muru trosk ...zahaczyl...Noc...Pani mocarna uwolni go z uwiezienia...Sen to jej sprzymierzeniec...Szanowne obydwojgu me pozdrowienia!...;)))...

