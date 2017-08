Prognoza pogody na 3 sierpnia

K.och.anowski 2017-08-02 (22:48) 3 godziny i 15 minut temu

Nał luk at dem Dżej Kej, dac de łeju dułet, ju rajt de poems on Wupe tiwi. Dat ejnt łorken, dac de łeju dułet, mane for nofę, pridi gerls for fri. Nał dat ejnt łorken, dac de łeju dułet, lemi telja, dem gajs ejnt damb. Mejbi get a blister on jor ledel finger, mejbi geda blister onjor tąb. Izi izi mane for nofę :)

odpowiedz