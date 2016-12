Prognoza pogody na 29 grudnia

~ Nooo...?! 2016-12-28 (19:25) 1 dzień 14 godzin i 22 minuty temu

W zliniałym nieco fotelu zasiadł ociążały Rok Stary...Sprężyna ukłuła go w zadek i...spadły mu okulary...Westchnął,krawat luzując..."Nareszcie koniec udręki...Zamiennik mój wkrótce przyjdzie,zrzekę się praw mych od ręki...A co ja...magik,czy jaki to tam iluzjonista?!...Ludzie...wymagania stawiać potrafią,ale by spełnić...to już...astalawista!"...Nowy Rok,co przy tronie Starego właśnie raczkował...zacisnął gniewnie piąstki i...nocniczek swój schował..."Kazdemu to,co se wypracuje,a ja...nocnicek muj i tak upilnuje!"...Oooo?!...;)))

odpowiedz