Prognoza pogody na 27 stycznia

~ memo 2017-01-26 (18:56) 2 dni 15 godzin i 1 minutę temu

27 stycznia w całej Polsce dominować będzie prawie bezchmurne niebo. Nie wszyscy jednak będą mieli szczęście do ładnej pogody. Na Mazurach i Podlasiu na niebie dominować będą chmury. Hmmm. Nie wiedziałem że Mazury i Podlasie to już nie Polska Mam pytanie do pana A. Hrynkiewicza. Kto i kiedy nam podiwanił te regiony

odpowiedz