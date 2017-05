Prognoza pogody na 27 maja

K.och.anowski 2017-05-26 (22:16) 50 minut temu

Z żalu z drzew się sypią liście. Gdzie Nicolkę sprzedaliście? Moją muzę przewspaniałą. Gdzie podniecające ciało? Kibić wiotka, długie nogi, że diabłowi stają rogi. Gdzie jej głos podniecający? Gdzie jej wzrok iskrami skrzący? Gdzie aksamit skóry gładki? Gdzie cudowne jej pośladki? Gdzie stercząca pierś wspaniała? Gdzie Nicolka moja cała? Poszedł stąd już Henio-tłuk. Poszedł Kleks - nadęty mruk. Poszła nawet wiedźma mała, co lat tyle wytrzymała. Jak grzechotnik ja, na skale, wciąż się trzymam doskonale. Tydzień pchacie tu brodacza. Chyba schowam się do sracza. Zmieńcie się, oj, drogie Wupe. Jeśli nie, to uj wam w doopę! :)

