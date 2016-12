Prognoza pogody na 24 grudnia

~ WUJEK PETARDA 2016-12-23 (23:26) 16 godzin i 48 minut temu

OGŁASZAM COROCZNĄ AKCJĘ "POTĘRZNY CHURGOT" ROBIMY JAK NAJWIĘKSZY HUK JUŻ PO ŚWIĘTACH TAK, ABY KUNDLE BAŁY SIĘ NAROBIĆ NA TRAWNIK/CHODNIK AŻ DO MAJA !!! W SYLWESTRA KULMINACJA HAŁASU :) WALCIE JAK NAJWIĘCEJ I NIE ŻAŁUJCIE SOBIE ZABAWY, NIE DAJCIE SOBIE WMÓWIĆ, ŻE ODPALANIE FAJERWERKÓW TO COŚ ZŁEGO. KTO MA TCHÓRZLIWE ZWIERZĘ NIECH WYJDZIE DO LASU ALBO DO AFRYKI. POZDRO DLA NORMALNYCH :)

odpowiedz