Prognoza pogody na 23 lutego

~ pogodynka 2017-02-22 (21:47) 24 minuty temu

Jedyne co słychać to: nadciągają obfite opady śniegu do 10cm (prawie lawina), Polskę nawiedziła fala mrozu -10 stC (Syberia), a teraz to po prostu dramat czy opady odpuszczą ŻENADA i K>>>>KO słabe.Współczuję tym którzy się tym przejmują i kierują prognozą pogody.WKRÓTCE KONIEC ŚWIATA (Teraz wam dałem do wiwatu co?)Dobrej nocy.

