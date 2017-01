Prognoza pogody na 21 stycznia

~ Sceptyczna 2017-01-20 (19:52) 3 dni 14 godzin i 4 minuty temu

Berło szadzią zdobione Zima z impetem w ziemię wbiła...Na strony się rozejrzała i płaszcza lodowatego poły wyniośle odrzuciła...Pachołek jej,Mróz...podnóżek podstawił jej pod stopy i ...spytał drżącym głosem,na kiedy planować roztopy?!...Bo niby...dobrze by było...gdyby się wyjaśniło,jak długo pracować musi...Tęsknota już go dusi...Wyliczyć chciałby...swe za pracę wynagrodzenie i dać Gołoledzi wypłacić...ona też to niby wyraziła pragnienie,by jak najszybciej się rozliczyć...Też miałaby ochotę,aby się znowu wybyczyć...Zima...kichnęła srodze i wściekłości swej upuściła wodze...:"Nie pytaj ...pachołku ...o oczywiste rzeczy!...Mnie też już w kościach łamie,a mąż...Lód... już skrzeczy...A ja to tutaj niby siedzę dla zabawy,pachołku w myśleniu niemrawy?!"...I tak to się narobiło...źli wszyscy na Zimowym Dworze,a przecież prosta jest przyczyna...Jakby nie patrzył,to...Kalendarza wina!...;)))

