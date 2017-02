Prognoza pogody na 21 lutego

~ Sceptyczna 2017-02-20 (22:03) 3 minuty temu

Sen do cna przemoczony w okna już stuka znużony...Skrzaty domowe kąty zamiotły...rozpierzchły się na strony...Każdy z nich swe posłanie pieczołowicie szykuje...Jeden pod piecem,a inny w koszu ziemniaków przenocuje...Kot...jak to kot...ogonem zamiótł siedlisko...Niebo jakimś ciężarem zniewolone,a jednak...blask gwiazd tak blisko...Poduszka figlarnie mruga i sen scenariusze już tworzy...Każdemu miłe miraże obiecuje,kto tylko głowę do poduszki przyłoży...:)))...

