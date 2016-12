Prognoza pogody na 21 grudnia

~ Sceptyczna 2016-12-21 (14:27) 1 dzień 11 godzin i 52 minuty temu

Rok zbliza sie ku koncowi,rownonoc dzien dluzszy zwiastuje...Usiadlam na chwile znuzona,aby o niczym nie myslec,ale...refleksje snuje...Nie idzie zapewne policzyc,ile to godzin z Wami tutaj spedzilam...Bywaly czasy przyjemne,kiedy nie tylko sie bawilam,ale nabylam bodzcow do przemyslenia...No coz,wszystko w zyciu sie zmienia...Nie wiem, na ile to winy powinnam przypisac sobie...Zabraklo dla mnie tu miejsca...Pogodzilam sie...Nic nie zrobie...Za mile czasy chce jednak serdecznie podziekowac...Nie warto...mysle...wszystkiego wedlug reguly..."plus-minus" kalkulowac...Zbliza sie Gwiazdka...czas pojednania i wzajemnego przebaczenia...Za wszystko co zle przepraszam...Wesolych Swiat!...To moje,z serca plynace zyczenia...

