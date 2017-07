Prognoza pogody na 20 lipca

~ tom 2017-07-19 (21:31) 2 godziny i 1 minutę temu

Klimat zdestabilizowany, a PiSowcy dalej plują, że globalne ocieplenie to jakaś konspiracja. Co z tego, że u nas raz cieplej, raz chłodniej, jak za każdym razem są to przypadki ekstremalne, trąby powietrzne to już nic nadzwyczajnego w Polsce, w zimę mamy porę deszczową, a w lato... Nie mamy lata... Badając temperatury przez ostatnie 10 000 lat dzięki lodowcom na Antarktydzie widać, jak ostatnie 20-30 lat to bezprecedensowy skok w średnich temperaturach, ich odchylenie jest większe o tysiące procent od największych historycznych zmian, więc nie wmawiajcie ludziom, że te pogodowe wariacje to naturalny proces.

