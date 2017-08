Prognoza pogody na 19 sierpnia

K.och.anowski 2017-08-18 (21:58) 1 godzinę i 10 minut temu

Ona by chciała do trójkąta. Ona by chciała jeszcze raz, Po garderobie mi się pląta, Lecz ja niestety mówię pas. Ja chyba całkiem oszalałem, Czym to się skończy kto to wie, Już całą Polskę przeleciałem, A ciągle lecieć mi się chce. Tango libido ona by chciała do trójkąta. Tango libido ona by chciała jeszcze raz, Tango libido po garderobie mi się pląta, Tango libido lecz ja niestety mówię pas. Chyba już całkiem zwariowałem, Na oko kładę gruby tusz. A cała Polska to za mało, O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle, Chcę wziąć w ramiona cały świat. Wszyscy koledzy mówią nie, A koleżanki raczej tak. Tango libido ona by chciała do trójkąta. Tango libido ona by chciała jeszcze raz, Tango libido po garderobie mi się pląta, Tango libido lecz ja niestety mówię pas. Czy to jest miłość czy libido, Już nawet Bóg miłością jest. Więc czemu płaczesz dziś dziewczyno, Pobożna życia Twego treść, Gdy od wieczora aż do rana Dobre uczynki robisz mi. Tak dużo czasu na kolanach, Że dobry Bóg wybaczy Ci. Tango libido ona by chciała do trójkąta. Tango libido ona by chciała jeszcze raz, Tango libido po garderobie mi się pląta,Tango libido lecz ja niestety mówię pas :)

