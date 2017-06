Prognoza pogody na 17 czerwca

~ oko 2017-06-16 (18:49) 4 godziny i 30 minut temu

To normalka - mój kolega zwrócił mi rok temu uwagę na to dziwne zjawiska,tzn. że na weekend bardzo często psuje się pogoda i fakt, zwróciłem na to uwagę i na prawdę tak jest - sami sprawdźcie to sobie.

odpowiedz