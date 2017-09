Prognoza pogody na 16 września

~ Podarunek lepszej pogody 2017-09-15 (20:28) 2 godziny i 41 minut temu

Wrześniowa pogoda sprzyja zimnym podsumowaniom lata , które osobiście dla mnie naznaczone było dwoma tragediami , bo 11 czerwca mój ojciec zmarł po ciężkiej niedoleczonej gruźlicy , a 29 sierpnia moja 55 - letnia mama zmarła wskutek powikłań po grypie . Oboje rodzice zmarli w szpitalu mimo , że nic tego nie zapowiadało oprócz ulewnych lipcowych deszczy . W przeddzień śmierci mamy pamiętam nasz ostatni dialog, gdy mama na chwilę otworzyła oczy i popłynęła z nich łza , jedna , druga, aż w końcu fontanna łez spłynęła na pościel wilgotną już od moich łez . - '' Wzrok Filipa się zatrzymał , widać jego świt , młodość , Filip wróci do zdrowia , lecz gdzie on jest ? '' - pytała mnie umierająca mama pokasłując . - '' Nie wiem , mamo , najważniejsze jest byś wyzdrowiała , byś nie dołączyła jeszcze do ojca '' - odparłam wycierając jej łzy spływające po policzkach . I właśnie wtedy do sali wszedł Filip cały upudrowany i z przyczepionym 16 cm nosem prąciowo zakrzywionym i podarował mi lepszą pogodę

