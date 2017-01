Prognoza pogody na 12 stycznia

~ Sceptyczna 2017-01-11 (20:00) 2 dni 13 godzin i 53 minuty temu

Jesli wroga masz zapieklego,to...radosna badz kolezanko i szczesliwy kolego!...Nic tak bowiem nie buduje,jak wysilek wroga,ktory to przeciwko tobie szczuje...Nameczy sie wrog,napoci...Moze i cos tobie spsoci,ale...nie przejmuj sie wcale...To jest wiecej,jak...wspaniale!...Przyjaciele uspokoja,ale wrog...zacietoscia swoja zawsze uswiadomi tobie...Tu dygresje mala zrobie...A widziala jaka pokraka...jakiegos to umarlaka,co to nie jest..."swietej pamieci"?!...I o to sie wszystko kreci...Wroga masz,znaczy,ze...zyjesz jeszcze!.....W tym sposobie...Kult mojego adwersarza na lamach tych... pieszcze!...;)))

