Prognoza pogody na 12 maja

~ 13 Maja 2017-05-11 (15:55) 2 godziny i 37 minut temu

Nihilistyczna fala wymiotła z zachodniej Europy patiortyczno-chrześcijańskie postawy. Zachłyśnięci wykreowaną sztucznie ideą multi-kulti wypierali wartości, które stanowiły fundament naszej cywilizacji. Skupieni na egoistycznym kulcie samozadowolenia, porzucili wiarę, odcięli narodowe korzenie, puścili w niepamięć historię własnych krajów, zanegowali rodzinę i formowanie dojrzałych, obywatelskich postaw. Zachłysnęli się wielokulturowością, pootwierali granice, głosili bałamutne hasła wszechwolności i bezkresnej tolerancji. Przez otwarte drzwi weszły do Europy setki tysięcy młodych muzułmanów. Brak czujności sprawił, że europejscy politycy nawet teraz nie dostrzegają stanu zagrożenia. Terroryści z Państwa Islamskiego w Libii podjęli nową kampanię pod hasłem: „Libia to drzwi prowadzące do samego Rzymu”. Na Twitterze pojawiła się seria obrazków, ukazujących Wieczne Miasto w płomieniach, a nad nim mapa Libii z czarną flagą kalifatu. Prof. Roberto de Mattei alarmuje, że jeden z bojowników ISIS - Abu Gandal el Barkawi - wzywa dżihadystów do „marszu na Rzym, przechodzącego przez Libię, drzwi do Rzymu”. Powołaniem Polski jest uratowanie Zachodu. Jan III Sobieski przybył z kawalerią pod Wiedeń i uratował w ten sposób Zachód, uratował w ten sposób chrześcijaństwo. Teraz nowy wróg stoi u bram. Nowym wrogiem jest Wilhelm Reich i edukacja seksualna. Świat patrzy na Polskę z nadzieją, że Polska ponownie uratuje Zachód

