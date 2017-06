Prognoza pogody na 10 czerwca

~ Do ciecia Kochanowskiego 2017-06-09 (20:35) 2 godziny i 31 minut temu

Samotnej pannie, którą mija To szczęście, jakim jest zamęście Mile w staropanieństwie sprzyja Zerowy bilans szczęść i nieszczęść Mąż jej się nigdy nie upija Nie musi się przejmować teściem Nigdy też dziecka nie przewija I to w nieszczęściu jest jej szczęściem Pero, pero, bilans musi wyjść na zero Pero, pero, bilans musi wyjść na zero Stary kawaler w swoim szczęściu Jakim poniekąd jest celibat Czuje się z wiekiem coraz częściej Tak jak wyjęta z wody ryba Nikt mu nie powie "Czołem, zięciu!" Choćby go z córką w sianie zdybał Rodziny brak to takie szczęście Jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero bilans musi wyjść na zero Pero, pero o o bilans musi wyjść na zero.

