Ostrzeżenie IMGW dla trzech województw: poziom wód w rzekach może przekroczyć stan alarmowy

2017-02-26

Od kiedy zlikwidowano taką służbę - pracę jaką wykonywał dróżnik - który opiekował się rowami pogłębiał naprawiał, kosił czyścił - a zimą pilnował aby mieszkańcy odśnieżali i on również odśnieżał np. przystanki autobusowe itp. Były to lata 1960-te. Pamiętam doskonale jak zabraniał dzieciom wchodzić do rowów mówiąc cytuję " nie obsuwaj burty ". I właśnie od tamtych lat nikt nic nie robił - ale za to powoływano Spółki, które to otrzymywały od min. gmin pieniądze na ich utrzymanie. Mamy nadzieję, że po ok. 60- ciu latach wreszcie Rząd PIS-u będzie egzekwował od Wójtów, Burmistrzów, Wojewodów wykonania i wyciągnięcia konsekwencji z braku wykonywania obowiązków jakie nie zostały dopełnione i zaniedbań jakich się dopuścili. Z tych powodów wielu ludzi ucierpiało moralnie, psychicznie i finansowo - podczas zalania i podtopień: domów, upraw rolnych, utopieniu zwierząt. Winni są - trzeba ich ukarać !. Osobiście prosiliśmy wielokrotnie wójta w gminie podwarszawskiej o oczyszczenie rowów i wycięcie drzew, które rosną w tych rowach jak na razie bez skutku a to już mija ok. 13 lat. Więcej nie będziemy wójta prosić - bo bardzo krzyczy na mieszkańców jak się do niego zwracamy a nawet wyrywa dokumenty z rąk petentów. Wszyscy się go boją. Współczujemy pracownikom gminy mającym takiego Pracodawcę, który swoją pracę w gminie na rzecz mieszkańców - traktuje jak prywatną firmę. I to jest taka władza w naszym kraju, którą trzeba jak najszybciej zmienić -0 tak, tak wójcie jesteście już za długo o całe 2 kadencje.

