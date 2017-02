Niedźwiedzie obudziły się w Bieszczadach. Leśnicy: mogą być groźne

~ stah 2017-02-02 (13:52) 15 godzin i 10 minut temu

"Jak szacują leśnicy, od początku lat 70. na Podkarpaciu liczba niedźwiedzi wzrosła ponad sześciokrotnie. 40 lat temu w Bieszczadach było ich zaledwie 20, tymczasem na początku tego stulecia - 100, a dziś ta liczba to 180." 20*6 to dla was jest 180??? jak dla mnie to wzrosła dziewięciokrotnie.

