Najwyższe ostrzeżenia pogodowe w części kraju. Temperatura spadnie nawet do -34 stopni

~ Rogal 2017-01-08 (00:00) 1 dzień 9 godzin i 51 minut temu

Zabierzcie swoje psiaki i koty do domów, garaży, żal mi tych psiaków, które muszą żyć w zimnych budach na łańcuchach lub ciasnych kojcach, miejcie ludzie sumienie, to wy jesteście za nie odpowiedzialni przywiązując ich do łańcucha, one same się nie obronią. Nie bądźcie katami.

