Nadciąga cyklon Dieter. Po smogu i mrozie, teraz zasypie nas śnieg

~ Bus driver 2017-01-12 (07:23) 2 dni 2 godziny i 30 minut temu

Tyle sniegu co my zrobimy? Ojej lopaty beda sie lamaly na chodnikach samochody nie rusza Armagedon nas czeka!!! Zaczynacie jak.Amerykanie!!! Jedna kałuża a krzycza ze powódź! Ogarnijcie sie zima jestbdo choroby jasnej! Hahaha co to pare cm.sniegu albo ze wiatr mocniej powieje i powietrze oczyści :-) zachowujecie sie jak banda jakis dziwakow kiedys gorsze zimy byly a teraz to smiech nie zima! Z zimy zostala nazwa w kalendarzu pomrozi pare dni i juz przezywacie wloncu zima niech mrozi wybija bakterie zarazki niech pada.snieg taka.pora roku. Faktycznie zal ludzi co zamarzaja na smierc ale jak by chcieli sa schroniska z tym.ze jak alkohol lepiej pic to schronisko nie pomoze takze to troche na.swoje zyczenie robia :/ przezywanie ze samochody nie odpalaja albo slizgaja sie na drodze? Moze przygotowac pierw auto do zimy co? Spr paliwo filtry akumulator ktory wieczny nie jest uzywac auta tak.jak sie nalezy w zime.kupic odmrazacz do szyb zakryc ladnie szybki kocykiem tego sie nie potrafi? Ludzie zacznicie podchodzic do zimy jak sie nalezy a nie wszystko po amerykańsku jak w wakacje bo nowe to zapali lod rozpusci a tu nie ma to tylko maszyna. Prawka bym zabieral za szyby zamarznięte auta nie odśnieżone za szyby zaparowane bo nie wiecie jak uzyc ogrzewania i ze istnieje filtr pylkowy. Boje sie zoraz bardziej boje sie prowadzic autokar patrząc na takich kierowcow bo nie wiem czy mnie widza czy nie. Ja mam duze auto szyby suche nie zamarznięte nie zaparowane mozna? Mozna trzeba.chciec i myśleć jak sie jedzie. A nie aby przed siebie a jak cos sie stanie to placz. Pozdrawiam mam nadzieje, nie na zlosliwe komentarze tylko na to ze ogarniecie auto przed kazdym wyjazdem tj. Napisalem bo mi to rybka jak sie owiniecie sami na drzewie szkoda mi jak komus krzywde zrobicie. Pozdrawiam wszystkich kierowcow i zycze tyle powrotow co i wyjazdow :-)

