IMGW wydało ostrzeżenia dla siedmiu województw. Uwaga na marznący deszcz

~ kozioł 2017-01-20 (20:29) 3 dni 13 godzin i 27 minut temu

stan chodników w Polsce to jest dramat, są nieodśnieżane i systematycznie zapaskudzane przez psy i na potęgę posypywane solą. Taki widok przekłada się na stan Państwa i traktowanie obywateli przez kłamliwych polityków.Proponuję aby wszystkie wybory w Państwie odbywały się zimą z dwutygodniową częstotliwością, z prognoz meteorologicznych wynika, że zawsze następuje zmiana pogody.Chodzi o to, że podczas kampanii wyborczych różne partie polityczne mogły by zająć się czymś pożytecznym, czyli odśnieżaniem i sprzątaniem chodników aby elektorat bez żadnych przeszkód mógł dojść do urn wyborczych.

