Hiszpania: po raz pierwszy od wieku śnieg pada pod Alicante

~ Andrzej 2017-01-21 (12:09) 2 dni 21 godzin i 47 minut temu

No przecież wystarczy, że spojrzy się za okno i widać ocieplenie klimatu :p Mróz do - 20 st.C., śnieg, zawieje, zamiecie, lód na drogach..... A że klimat ociepla się na calym świecie, to na Saharze tej zimy bylo bialo od śniegu, kto widzial zdjęcia z serwiswó światowych, ten wie, śnieg i mróz w calej Europie od Uralu, po Atlantyk :)

