Egon nad Polską. Trudne warunki drogowe

~ Marianna świętokrzyskie 2017-01-13 (18:03) 15 godzin i 50 minut temu

witam,ma dla was ostrzeżenie jakie mi sie śniło ostatniej nocy i jest ono potwierdzone,bo mój syn pracuje w tajnej prognozie pogody,otóż od 18 stycznia do 14 stycznia w polsce ma bardzo intensywnie padać śnieg jakiego dotychczas nie było,w moim śnie widziałam setki jak nie tysiace martwych ludzi którzy byli zasypani na drodze jadac autami,moj syn to potwierdził,ale powiedział abym nikomu o tym nie mówiła,bo to jest niebespieczne dla kraju,ale ja postanowiłam sie z wami podzielic ta straszna nowina któa juz niedługo sie zacznie spełniac,pwoiem wam tyle,ze rzad wie o tym ale nie wiedza co robic i dlatego milcza,proponuje wam nakuoic jedzenia na ok 2 tygodnie tzn. jajka,mąke,makarony (mogom byc zupki chinskie) i wiele innych produktów o duzym czasie pszydantnosci,a zapominiałabym ze zakupy robcie tylko w naszych sklepach,bo w zagranicznych maja zepsote towary i one tak długo nie wytrzymaja.pozdrawiam was marianna ze swietokrzyskiego . mówcie komu morzecie o tym co nadejdzie.

